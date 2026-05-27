La Regione Toscana ha dato il via libera alla compatibilità ambientale del parco agrivoltaico da 20 megawatt nel Grossetano, denominato ‘Ribolla’. Il progetto, volto alla produzione di energia rinnovabile, riceve così l’approvazione ufficiale. La decisione segue la valutazione dell’impatto ambientale e rappresenta un passo avanti nella transizione energetica locale. Nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti viene comunicato.

La transizione verso le fonti rinnovabili in terra di Maremma segna un nuovo passo in avanti. La Regione Toscana ha infatti espresso formalmente il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del progetto denominato ‘Ribolla’. Si tratta di un nuovo polo agrivoltaico che sorgerà a cavallo tra i territori comunali di Roccastrada e Grosseto, su iniziativa della società Spv Energy 3 Srl. L’infrastruttura ha ottenuto il via libera all’interno del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (Via) a livello regionale, un passaggio propedeutico al rilascio dell’autorizzazione unica energetica. L’impianto avrà una potenza nominale stimata in circa 20 megawatt e l’intervento complessivo comprenderà anche tutte le opere infrastrutturali necessarie per garantire il corretto allacciamento alla rete elettrica nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Parco agrivoltaico da 20 megawatt nel Grossetano: la Regione approva il progetto ‘Ribolla’

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