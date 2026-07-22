Italia-Australia oggi in tv World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario canale in chiaro streaming

Notizia in breve

Oggi alle 10 si gioca in Australia il primo quarto di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026 tra Italia e avversaria. La partita sarà trasmessa in chiaro e visibile anche in streaming. La gara si svolge a Sydney, con le italiane impegnate nell’eliminazione diretta. La competizione si sta sviluppando nel rispetto del calendario previsto, con le squadre che si contendono l’accesso alle semifinali.