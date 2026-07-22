Italia-Australia oggi in tv World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario canale in chiaro streaming

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi alle 10 si gioca in Australia il primo quarto di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026 tra Italia e avversaria. La partita sarà trasmessa in chiaro e visibile anche in streaming. La gara si svolge a Sydney, con le italiane impegnate nell’eliminazione diretta. La competizione si sta sviluppando nel rispetto del calendario previsto, con le squadre che si contendono l’accesso alle semifinali.

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I quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile si disputeranno oggi, mercoledì 22 luglio, a Sydney, in Australia: l’ Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronterà alle ore 10.30 italiane, proprio le padrone di casa dell’ Australia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRALIA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 10.30 La vincente di Italia-Australia affronterà poi in semifinale, venerdì 24 luglio alle ore 10.30 italiane, la vincente di Stati Uniti-Cina, mentre dall’altro lato del tabellone si sfideranno le vincenti di Paesi Bassi-Russia e Spagna-Ungheria. In caso di sconfitta, invece, il Setterosa tornerà in acqua venerdì 24 alle ore 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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