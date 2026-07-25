LIVE Italia-Grecia 9-10 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | il Settebello lotta ma sarà finale per il bronzo

Notizia in breve

Durante la partita di pallanuoto tra Italia e Grecia, il punteggio finale è stato 9-10 a favore della Grecia. La squadra italiana ha combattuto fino alla fine, ma non è riuscita a superare gli avversari. La sfida per il terzo posto si giocherà domani tra l’Italia e l’Australia, mentre la finale per il titolo sarà tra Grecia e Ungheria.