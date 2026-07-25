LIVE Italia-Grecia 9-10 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | il Settebello lotta ma sarà finale per il bronzo

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di pallanuoto tra Italia e Grecia, il punteggio finale è stato 9-10 a favore della Grecia. La squadra italiana ha combattuto fino alla fine, ma non è riuscita a superare gli avversari. La sfida per il terzo posto si giocherà domani tra l’Italia e l’Australia, mentre la finale per il titolo sarà tra Grecia e Ungheria.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Domani gli azzurri sfideranno i padroni di casa dell’Australia nella finale per il terzo posto. Sarà invece Grecia-Ungheria la finalissima. 13:51 Settebello trainato nel finale da un superbo Carnesecchi, autore di tre reti consecutive, ma non è bastato per forzare l’incontro ai tiri di rigore. Troppi i falli gravi degli italiani, che hanno offerto ben 4 tiri dai 5 metri agli avversari, riuscendo però a limitare i danni in inferiorità numerica. 13:50 Match durissimo con numerosi contatti ed una palpabile tensione da ambo i lati. La spuntano gli ellenici grazie ad un super Tzortzatos e meno errori gratuiti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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