Gli Stati Uniti hanno vinto la finale della World Cup di pallanuoto battendo la Spagna 13-9. Emily Ausmus ha segnato sei gol ed è stata nominata miglior giocatrice della partita. Amanda Longan ha parato 13 tiri senza subire reti nell’ultimo quarto, contribuendo alla vittoria. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui singoli eventi.

Emily Ausmus eletta miglior giocatrice della finale dopo aver realizzato sei gol. Decisiva anche Amanda Longan con 13 parate e nessuna rete subita nell’ultimo periodo. Gli Stati Uniti conquistano la World Aquatics World Cup femminile 2026. Nella finale disputata a Sydney, la nazionale statunitense ha superato la Spagna con il punteggio di 13-9, tornando sul gradino più alto del podio della competizione. Protagonista della vittoria Emily Ausmus, premiata come miglior giocatrice dell’incontro dopo aver realizzato sei reti. Determinante anche la prestazione della portiera Amanda Longan, autrice di 13 parate. Per Team USA si tratta di un ritorno al successo dopo la mancata qualificazione alla fase finale della scorsa edizione. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Pallanuoto, Stati Uniti campioni di World Cup: Spagna battuta 13-9

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