Pallanuoto Spagna battuta dall’Australia in World Cup Ok Grecia e Ungheria

Notizia in breve

L’Australia ha battuto la Spagna 13-11 nei quarti di finale della World Cup di pallanuoto a Sydney. La Grecia ha vinto contro la Croazia 15-9, mentre l’Ungheria ha superato gli Stati Uniti 14-8. Per l’Italia, la squadra maschile ha vinto 18-12 contro la Georgia e si è qualificata per le semifinali. La competizione prosegue con le sfide di questa fase.