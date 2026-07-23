Pallanuoto Spagna battuta dall’Australia in World Cup Ok Grecia e Ungheria
L’Australia ha battuto la Spagna 13-11 nei quarti di finale della World Cup di pallanuoto a Sydney. La Grecia ha vinto contro la Croazia 15-9, mentre l’Ungheria ha superato gli Stati Uniti 14-8. Per l’Italia, la squadra maschile ha vinto 18-12 contro la Georgia e si è qualificata per le semifinali. La competizione prosegue con le sfide di questa fase.
Si alza il sipario anche per il settore maschile sulle Finals della World Cup 2026 di pallanuoto: a Sydney, in Australia, si disputano i quarti di finale, che sorridono all’Italia, capace di imporsi per 18-12 sulla Georgia, staccando il pass per le semifinali. Sabato 25 luglio alle ore 12.15 il Settebello affronterà la Grecia, che piega il Montenegro per 14-13, con gli ellenici che prendono il largo con un primo quarto da 7-3, e poi gestendo senza particolari patemi fino al 14-10 a 4’32” dalla conclusione, prima che i montenegrini rientrino fino al -1 a 35? dalla conclusione. La sorpresa di giornata è l’eliminazione della Spagna, che cede ai tiri di rigore all’Australia per 21-23 dopo il 18-18 dei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Oasport.it
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