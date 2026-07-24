pallanuoto femminile stati uniti e spagna si giocheranno la finale della world cup

Le squadre di Stati Uniti e Spagna si contenderanno la vittoria finale della World Cup di pallanuoto femminile. Nelle semifinali, le statunitensi hanno dominato l’Australia nel secondo tempo, chiudendo con un punteggio di 10-6. La partita si è conclusa con una netta prevalenza delle americane, che hanno preso il comando nel secondo tempo. La finale sarà disputata tra le due nazionali, entrambe già protagoniste di precedenti successi nel torneo.

Saranno, ancora una volta, la corazzata Stati Uniti e la Spagna a sfidarsi nell’atto decisivo di un torneo. Nelle semifinali di World Cup le statunitensi escono alla distanza in maniera prepotente nella ripresa e piegano l’Australia 10-6. Nel secondo confronto di giornata le iberiche, dopo aver subito la rimonta delle avversarie, superano la Russia 15-13 dopo i tiri di rigore. La formazione a stelle e strisce sblocca le ostilità con il penalty trasformato da Roemer e raddoppia con il bolide scagliato da Fattal a poco più di venti secondi dalla fine del primo periodo. Le oceaniche si sbloccano con l’acuto del 2-1 di Sienna Hearn e riescono a tenere botta fino al 5-4 di metà partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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