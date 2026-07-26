Il Settebello ha vinto il bronzo nella Coppa del mondo di pallanuoto battendo l’Australia 16-10 a Sydney nella finale per il terzo posto. La Grecia ha conquistato il trofeo mondiale superando l’Ungheria 15-14 nella finale per il primo posto, dopo una rimonta magiara da 11-14 a 14-14.

Il Settebello batte l'Ausralia a Sydney 16-10 nella finale per il terzo posto della Coppa del mondo di pallanuoto e conquista il bronzo. Il trofeo mondiale va alla Grecia che nella finale per il primo posto supera l'Ungheria 15-14, dopo la 'remuntada' magiara (da 11-14 a 14-14). Cannella con cinque gol, Ferrerero con quattro e Condemi con tre sono i finalizzartori principali; Nicosia va in porta dal primo minuto e il capitano degli azzurri Del Lungo sostiene i compagni dalla panchina, pronto a entrare in acqua qualora ce ne fosse bisogno; Cassia e Carnesecchi spendono tutti e tre i falli a disposizione per difendere le imbucate avversarie. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Pallanuoto: Settebello di bronzo in Coppa del mondo, trofeo alla Grecia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Grecia 9-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello lotta, ma sarà finale per il bronzoDurante la partita di pallanuoto tra Italia e Grecia, il punteggio finale è stato 9-10 a favore della Grecia.

LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello va a caccia della finaleL’Italia sta affrontando la Grecia nella semifinale della World Cup di pallanuoto 2026.

Temi più discussi: Settebello, bronzo di cattiveria: cancellato il sogno dell’Australia; LIVE Italia-Grecia 9-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello lotta, ma sarà finale per il bronzo; World Cup, il Settebello batte la Georgia e vola in semifinale; Pallanuoto, World Cup: Settebello in semifinale, battuta la Georgia.

Pallanuoto, World Cup: l’Italia supera l’Australia e vince il bronzoLa Nazionale batte i padroni di casa 16-10. Il trofeo mondial va alla Grecia, che batte l'Ungheria con il punteggio di 15-14 ... affaritaliani.it

World Cup, Italia di bronzo! Il Settebello batte 16-10 l'Australia nella finalina per il terzo posto. Oro alla GreciaL'Italia di Alessandro Campagna chiude la World Cup al terzo posto grazie al successo per 16-10 sull'Australia nella finalina. eurosport.it