LIVE Italia-Grecia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | il Settebello va a caccia della finale

Notizia in breve

L’Italia sta affrontando la Grecia nella semifinale della World Cup di pallanuoto 2026. La partita si sta svolgendo in diretta, con il Settebello che cerca di raggiungere la finale. I dettagli sul punteggio e le azioni in corso non sono ancora disponibili. La sfida si sta svolgendo in un contesto di grande attenzione, con aggiornamenti che vengono forniti in tempo reale.