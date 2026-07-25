LIVE Italia-Grecia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | il Settebello va a caccia della finale
L’Italia sta affrontando la Grecia nella semifinale della World Cup di pallanuoto 2026. La partita si sta svolgendo in diretta, con il Settebello che cerca di raggiungere la finale. I dettagli sul punteggio e le azioni in corso non sono ancora disponibili. La sfida si sta svolgendo in un contesto di grande attenzione, con aggiornamenti che vengono forniti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale di World Cup 2026 tra Italia e Grecia. Il Settebello va a caccia della finalissima nello splendido impianto di Sydney (Australia), con la vincente del match che troverà nell’ultimo atto del torneo una tra l’Ungheria ed i padroni di casa australiani. Appuntamento alle 12.15 con il primo sprint che assegnerà il possesso d’apertura dell’incontro. Azzurri che arrivano dal netto successo ottenuto nei confronti della Georgia. Attacco ispirato quello di Sandro Campagna, che chiederà ai suoi maggiore attenzione per quel che riguarda il comparto difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Buongiorno Italia! A Sydney il #Settebello supera la Georgia 18-12 nei quarti di finale della Super Final maschile di World Cup e sabato 25 luglio alle ore 12:15 italiane affronta la vincente di Grecia e Montenegro in semifinale (diretta su Rai Play e differita alle facebook
World Cup. Italia-Georgia 18-12, Settebello in semifinale x.com
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