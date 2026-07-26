Palestina imprigionato ex sindaco Nablus | con lui gemellaggio di Napoli e ponte per bimbi ammalati

Notizia in breve

Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, l’ex sindaco di Nablus è stato arrestato. La città di Napoli ha un gemellaggio con Nablus, nato come segno di amicizia e pace nel Medio Oriente. L’arresto si è verificato in un contesto di tensioni e coinvolge anche iniziative di solidarietà, come un ponte per bambini malati. L’ex sindaco, in passato, aveva avuto ruoli istituzionali legati alla collaborazione tra le due città. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul motivo dell’arresto.