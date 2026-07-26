Palestina imprigionato ex sindaco Nablus | con lui gemellaggio di Napoli e ponte per bimbi ammalati
Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, l’ex sindaco di Nablus è stato arrestato. La città di Napoli ha un gemellaggio con Nablus, nato come segno di amicizia e pace nel Medio Oriente. L’arresto si è verificato in un contesto di tensioni e coinvolge anche iniziative di solidarietà, come un ponte per bambini malati. L’ex sindaco, in passato, aveva avuto ruoli istituzionali legati alla collaborazione tra le due città. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul motivo dell’arresto.
Tempo di lettura: 2 minuti È il sindaco del gemellaggio Napoli-Nablus, patto d’amicizia nel segno della pace in Medioriente. Ma nella notte tra 22 e 23 luglio “soldati israeliani hanno prelevato con la forza dalla propria abitazione” Adly Yaish, annuncia sui social Raffaele Porta (a destra in foto con lui), docente universitario di Biochimica ed ex assessore all’Educazione nella giunta Iervolino. Proprio durante quell’amministrazione, nel 2005, venne siglato il gemelleggaio tra Napoli e Nablus. Due città gemelle anche nel nome: Nablus fu fondata dai romani e chiamata “Flavia Neapolis”, come come la città partenopea. Un ponte per la pace lungo oltre 20 anni, rafforzato dalla cooperazione accademica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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