Genitori bimbi cardiopatici del Monaldi gemellaggio con Roma operazione di facciata

Un gruppo di genitori di bambini con problemi cardiaci dell'ospedale Monaldi ha espresso dubbi riguardo a un presunto gemellaggio con un noto istituto di Roma. Secondo quanto dichiarato, tale accordo sarebbe stato presentato come una soluzione definitiva, ma in realtà si tratterebbe di un'operazione di facciata volta a migliorare l'immagine pubblica. La questione ha sollevato critiche circa l'effettiva portata di questa collaborazione.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Riteniamo che il cosiddetto ‘gemellaggio’ con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sia stato utilizzato esclusivamente come operazione d’immagine per far credere all’opinione pubblica che il problema fosse stato risolto, ma la realtà è ben diversa”. E’ quanto viene sottolineato, in una nota, dai genitori dei piccoli pazienti seguiti presso il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, che, dopo avere espresso “ profonda amarezza, indignazione e totale sfiducia nei confronti della dirigenza dell’Ospedale Monaldi per la gestione della vicenda che ha portato alla sospensione del...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Genitori bimbi cardiopatici del Monaldi, gemellaggio con Roma operazione di facciata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate 835 genitori di bimbi cardiopatici del Monaldi: “Ci sentiamo abbandonati”Tempo di lettura: 2 minuti“Le dichiarazioni del presidente Roberto Fico sulla presunta continuità delle cure presso l’Ospedale Monaldi di Napoli... Maglietta bianca e cuore rosso, al Monaldi il sit-in dei genitori dei bimbi cardiopatici: «Oppido non si tocca»Una maglietta bianca con un cuore rosso per manifestare «preoccupazione sullo stato di criticità in cui versa il reparto di cardiochirurgia... Temi più discussi: Cardiochirurgia pediatrica, i genitori del Comitato: La salute dei nostri figli non è negoziabile; Taormina, genitori in rivolta: Il Bambino Gesù non può lasciare la cardiochirurgia; Cardiochirurgia pediatrica, il Bambino Gesù lascia Taormina: futuro resta incerto; Cardiochirurgia pediatrica di Taormina… la resa degli indifferenti. Avvocato bimbi cardiopatici del Monaldi, 'intervenga il ministro Schillaci'Ho chisto due volte un incontro urgente al governatore della Campania Fico con i genitori dei piccoli pazienti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Monaldi, famiglie distrutte dall'angoscia ... ansa.it Congedo del Bambino Gesù dal Ccpm di Taormina, da genitori siamo disperatiIl Comitato genitori dei bimbi assistiti dal Centro cardiologico pediatrico dice no all'imminente fine della collaborazione. Vogliamo chiarezza dalla Regione TAORMINA – Per noi questa non è una p ... tempostretto.it