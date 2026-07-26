Palermo rinuncerà alle carrozze coi cavalli

Venerdì, il consiglio comunale di Palermo ha approvato una delibera per sostituire le carrozze trainate da cavalli con mezzi elettrici. La decisione riguarda il graduale abbandono di queste carrozze, ancora molto presenti nelle strade della città e utilizzate come attrazione turistica. La delibera apre la strada a un piano di transizione volto a eliminare progressivamente l’uso dei cavalli per le carrozze.

Venerdì il consiglio comunale di Palermo ha approvato una delibera che permetterà al comune di avviare un piano per sostituire gradualmente con dei mezzi elettrici le carrozze trainate da cavalli, attualmente molto numerose in città, dove rappresentano un’attrazione turistica radicata. La sostituzione richiederà del tempo e una serie di procedure amministrative, ma il voto è un primo passaggio importante su una questione di cui si discute da tempo. Più nello specifico, è stato approvato un emendamento all’articolo 40 del regolamento comunale sul servizio pubblico di piazza con veicoli a trazione animale. Secondo i consiglieri comunali, il comune ora è tenuto a elaborare un piano che permetterà ai vetturini di convertire le loro licenze in quelle per altri mezzi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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