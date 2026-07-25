Palermo addio alle carrozze trainate dai cavalli
Palermo ha vietato le carrozze turistiche trainate da cavalli. La decisione arriva dopo che negli anni sono stati registrati episodi di cavalli che sono crollati a causa del caldo. Le autorità hanno adottato il divieto per tutelare gli animali e prevenire incidenti. La misura riguarda tutte le carrozze in circolazione nel centro storico e nelle aree turistiche della città. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso delle ultime settimane.
AGI - Palermo dice addio alle carrozze turistiche trainate da avalli, dopo che negli anni il capoluogo siciliano ha visto stramazzare al suolo gli animali a causa del il caldo. Il cambio di rotta a Palermo. La delibera, spiega l'assessore al benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, consente "finalmente di avviare, nell'arco di pochi mesi, il superamento definitivo della trazione animale per il trasporto delle carrozze a uso turistico, attraverso la riconversione verso mezzi elettrici. Si tratta di una svolta di civiltà che permette di lasciarsi alle spalle un'attività economica fondata sullo sfruttamento del cavallo, rispetto alla quale l'amministrazione comunale è stata più volte costretta a intervenire con ordinanze contingibili e urgenti per tutelare animali spesso sottoposti a condizioni i ncompatibili con il loro benesser e. 🔗 Leggi su Agi.it
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Palermo tra le prime città italiane a dire addio alle carrozze trainate dai cavalli in favore di quelle elettriche. ' https://www.balarm.it/9khK facebook
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