palermo addio alle carrozze trainate dai cavalli

Notizia in breve

Palermo ha vietato le carrozze turistiche trainate da cavalli. La decisione arriva dopo che negli anni sono stati registrati episodi di cavalli che sono crollati a causa del caldo. Le autorità hanno adottato il divieto per tutelare gli animali e prevenire incidenti. La misura riguarda tutte le carrozze in circolazione nel centro storico e nelle aree turistiche della città. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso delle ultime settimane.