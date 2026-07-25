Palermo dice addio alle carrozze con i cavalli | arrivano quelle elettriche

A Palermo il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che prevede la graduale eliminazione delle carrozze trainate da cavalli usate per il turismo. Al loro posto arriveranno veicoli elettrici. La decisione riguarda un processo di sostituzione che si svilupperà nel tempo, con l’obiettivo di eliminare l’uso dei cavalli per il trasporto turistico. Nessuna data precisa è stata comunicata per il completamento del progetto.

A Palermo il Consiglio comunale ha approvato un provvedimento che avvia il graduale superamento delle carrozze trainate da cavalli destinate al trasporto turistico, prevedendone la progressiva sostituzione con veicoli elettrici. La misura, accompagnata dal nuovo regolamento comunale per il benessere animale, segna l'inizio di un percorso che punta a coniugare tutela degli animali, sostenibilità e salvaguardia dell'occupazione degli attuali titolari di licenza. Per la responsabile Oipa Italia dei rapporti con le istituzioni della Regione siciliana, Ornella Speciale, si tratta di una «svolta storica per i diritti degli animali».... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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