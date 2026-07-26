Le impalcature sono state montate questa settimana al palasport di Igea Marina, segnando l'inizio della seconda fase di lavori. L'intervento, dal valore di 500mila euro, sarà completato entro agosto, sfruttando la pausa delle attività sportive. L’obiettivo è consegnare l’impianto alle società sportive già all’inizio di settembre, con interventi previsti su infissi e sistemi di sicurezza.

Le impalcature montate in questi giorni segnano l’avvio della seconda fase dei lavori al palasport di Igea Marina. Un intervento da 500mila euro che entrerà nel vivo ad agosto, approfittando della sospensione delle attività sportive, con l’obiettivo di riconsegnare l’impianto alle società già dai primi giorni di settembre. "Abbiamo atteso la conclusione dei camp estivi della Dinamo volley – il vicesindaco Francesco Grassi – per concentrare i lavori nel mese di fermo ed evitare interferenze". Il cuore del cantiere sarà la sostituzione di tutti gli infissi con elementi più performanti, capaci di ridurre le dispersioni energetiche e migliorare il comfort termico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palasport di Igea Marina, scatta il secondo cantiere. Nuovi infissi, meno consumi e manutenzioni sicure

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