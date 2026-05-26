Igea Marina rivoluzione traffico nella zona mare | nuovi sensi unici per alleggerire il traffico

Igea Marina introduce nuovi sensi unici in zona mare per ridurre il traffico. La modifica della viabilità entrerà in vigore nei prossimi giorni, dopo l’installazione di nuova segnaletica e cartellonistica. La riorganizzazione riguarda l’area tra via Pertini e via, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza durante la stagione turistica. La regolamentazione aggiornata mira a alleviare la congestione e facilitare gli spostamenti dei veicoli nella zona.

Entrerà formalmente in vigore i prossimi giorni, una volta aggiornata allo scopo segnaletica e cartellonistica, la rinnovata regolamentazione della viabilità che intende impattare positivamente su fruibilità e sicurezza di tutta la fascia turistica di Igea Marina compresa tra via Pertini e via. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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