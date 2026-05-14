Igea Marina nuovi sensi unici e ipotesi Ztl

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Igea Marina si sta definendo la nuova configurazione del traffico, con l’introduzione di sensi unici e l’ipotesi di una zona a traffico limitato. La fase di prova generale, legata ai lavori di riqualificazione del lungomare di viale Pinzon, si avvicina alla conclusione, mentre l’amministrazione comunale si appresta a rendere stabile la viabilità sperimentata durante i mesi più freddi.

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La prova generale del cantiere diventa l’assetto del traffico di Igea Marina. Mentre i lavori del lungomare di viale Pinzon vanno verso la conclusione con le ultime rifiniture, il Comune si prepara a mettere a regime la viabilità sperimentata durante l’inverno. Il piano è stato illustrato l’altra sera al centro Vittorio Belli, davanti a una ottantina di cittadini. Un confronto partecipato e acceso, con residenti e operatori pronti a chiedere chiarimenti su accessi, sensi unici e percorsi. Presenti il sindaco Filippo Giorgetti, il vicesindaco Francesco Grassi, l’assessore Ivan Monticelli e i tecnici comunali. Il punto fermo è viale Pinzon, confermato a senso unico nella direttrice Rimini-Ravenna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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