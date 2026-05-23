Pagelle Bologna Inter | Diouf on fire Dimarco da MVP Bernardeschi corona una stagione top VOTI

Nella 38ª giornata di Serie A, Diouf si distingue con prestazioni di alto livello, mentre Dimarco riceve il voto di miglior giocatore. Bernardeschi conclude la stagione con una prestazione significativa. I voti e le valutazioni dei protagonisti del match sono stati pubblicati, evidenziando le performance dei calciatori coinvolti. La partita si inserisce nel quadro della classifica finale del campionato 202526.

Pagelle Bologna Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. Pagelle Bologna Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526 Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano BOLOGNA: Skorupski 6; De Silvestri 6 (67? Zortea 6), Helland 6 (81? Heggem SV), Lucumi 6, Miranda 6; Ferguson 6, Freuler 6 (67? Odgaard 6), Pobega 7 (57? Moro 6); Bernardeschi 7 (88? Dallinga SV), Castro 6.5, Rowe 6.5. All. Italiano 6.5 INTER: J. Martinez 5.5; Bisseck 5.5, De Vrij 6 (81? Topalovic 6.5), Carlos Augusto 6; Diouf 7.5, Barella 6 (54? Mkhitaryan 6), Zielinski 6, Sucic 5. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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