Stasera, i lupi sono usciti dalle foreste del parco e si sono spostati nei vicoli del paese. Li si vede davanti alle case, tra cui quella di un residente, che ha riferito di averli incontrati vicino alla propria abitazione. Nel frattempo, si segnala la scomparsa di quasi tutti i gatti della zona, mentre i branchi si dirigono verso le zone abitate per cercare cibo.

A sera, scendono dalle foreste del Parco e si infilano nei vicoli del paese. Prima sfiorano la casa di Daniele Bronchi, a Camprena, percorso obbligato per raggiungere Soci e assicurarsi la "cena". Perchè nel borgo alle pendici di Camaldoli da gennaio ad oggi sono spariti una trentina di gatti. Lui è guardia forestale da 18 anni e di fauna selvatica se ne intende. Racconta la sua esperienza che unisce alla preoccupazione per una situazione che sta diventando "insostenibile". E pensa con trepidazione a cosa potrebbe accadere "a un bambino che porta un piccolo cane al guinzaglio". Qui tutti ricordano il precedente, un anno fa. "Una signora passeggiava col suo cane attaccato da un lupo e ucciso", aggiunge Bronchi, assessore al Comune di Bibbiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paese coi lupi a passeggio: "Li vediamo davanti alle case". Sterminati quasi tutti i gatti

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