Al Parco si pedala coi lupi

Una pedalata notturna non competitiva si svolge nel Parco di Monza, con partenza da Cascina San Fedele. Il percorso si estende per 12 chilometri tra sentieri nascosti, giochi di luci e effetti speciali. L'evento prevede l'attraversamento di diverse zone del parco, offrendo ai partecipanti un’esperienza diversa dal solito. L'iniziativa si svolge in un ambiente naturale, senza gare o premi, puntando sulla scoperta e il divertimento durante le ore serali.

Una pedalata notturna, non competitiva, tra giochi di luci, sentieri nascosti e effetti speciali in un percorso di 12 chilometri all'interno del Parco di Monza, a partire da Cascina San Fedele. L'appuntamento è per sabato 23 maggio con l'evento Pedala coi lupi, la manifestazione organizzata da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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