Oulai al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista della Fiorentina

Christ Inao Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006, si trasferisce alla Fiorentina dopo aver lasciato il Trabzonspor. La società viola ha pagato 30 milioni di euro per il suo acquisto. Oulai ha partecipato al Mondiale con la Costa d’Avorio e ora si unisce alla squadra italiana. La sua quotazione nel fantacalcio riflette il trasferimento e le aspettative legate al suo ruolo nel nuovo club.

Dal Mondiale con la Costa d’Avorio alla Fiorentina. La nuova avventura di Christ Inao Oulai, centrocampista classe 2006, sarà in viola. Il club ha speso 30 milioni di euro per prelevarlo dal Trabzonspor. Il giocatore è sempre sceso in campo nelle quattro gare della sua nazionale tra Stati Uniti, Canada e Messico: il percorso della squadra di Faé si è però concluso ai sedicesimi di finale contro la Norvegia. Nell’ultima stagione in Turchia, Oulai ha collezionato 25 presenze in campionato totalizzando 2 gol e 4 assist. Proverà a ritagliarsi uno spazio importante anche nella formazione di Grosso: può agire mediano o in alternativa da trequartista, ma non assicura troppi bonus al fantacalcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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