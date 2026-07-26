Rovigo, 26 luglio 2026 – Otto giorni di eventi, cultura e tradizione. E’ il Respiro del Delta, manifestazione che si terrà in settembre e che rappresenta il battesimo del fuoco per il gruppo Artisti di ViviRovigo, che è stato formato nei giorni scorsi in seno all’associazione ViviRovigo presieduta da Maurizio Pagliarello. Obiettivo della manifestazione, che si terrà dal 12 al 19 settembre nella piazzetta Annonaria, è quello di raccontare il Delta del Po attraverso mostre di foto e quadri, incontri culturali. ‘Ogni pescatore racconta il Delta, ogni fotografia ne custodisce la memoria’, lo slogan dell’iniziativa che darà anche nuovo smalto ad un luogo assai suggestivo di Rovigo, piazza Annonaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Otto giorni nel nome del Delta del Po

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