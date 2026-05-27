Rovigo | sequestrata nel Delta del Po discarica abusiva di oltre 4000 mq

Nel Delta del Po, le forze di polizia hanno sequestrato una discarica abusiva di oltre 4000 metri quadrati. L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo in collaborazione con il Reparto Operativo Aereonavale di Venezia.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, in sinergia operativa con gli specialisti della Reparto Operativo Aereonavale della Guardia di Finanza di Venezia, hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva di oltre 4000 mq nel Delta del Po. All’interno, abbandonate, numerose bombole di GPL, metano e acetilene, ma anche carcasse di auto e imbarcazioni. Denunciati i cinque proprietari dell’area. Forza Italia, Tajani: “Vannacci su Marina Berlusconi? Io guardo a quello che faccio io” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Discarica abusiva nel Delta del Po: sequestrata area di 4000 mq

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