Una discarica abusiva di oltre 4000 metri quadrati è stata sequestrata nel Delta del Po. L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, che ha collaborato con il Reparto Operativo Aereonavale di Venezia. L’area, scoperta durante un controllo, è stata messa sotto sequestro.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, in sinergia operativa con gli specialisti della Reparto Operativo Aereonavale della Guardia di Finanza di Venezia, hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva di oltre 4000 mq nel Delta del Po. All’interno, abbandonate, numerose bombole di GPL, metano e acetilene, ma anche carcasse di auto e imbarcazioni. Denunciati i cinque proprietari dell’area. Forza Italia, Tajani: “Vannacci su Marina Berlusconi? Io guardo a quello che faccio io” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rovigo, discarica abusiva nel Delta del Po: sequestrata area di oltre 4000 mq

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Discarica abusiva nel Delta del Po: sequestrata area di 4000 mq

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rovigo, sequestrata discarica abusiva di 4 mila metri quadrati (con rifiuti pericolosi) nell’area del delta del Po’

Capaccio Paestum, scoperta discarica abusiva a Cannito: sequestrata area di 3.500 mq, tre denunciatiNella giornata di domenica 15 marzo, la Polizia Locale di Capaccio Paestum ha sequestrato un’area di 3.

Temi più discussi: Rovigo, sequestrata discarica abusiva di 4 mila metri quadrati (con rifiuti pericolosi) nell’area del delta del Po; Una discarica abusiva nel cuore del Parco - Foto 1 di 4 - La Voce di Rovigo; VIDEO | Gdf di Rovigo sequestra una discarica abusiva di 4mila metri quadri; Discarica abusiva nel Parco del Delta del Po: sequestrata un’area di oltre 4mila metri quadrati.

Discarica abusiva con bombole, carcasse di auto e barche scoperta e sequestrata nel Delta del Po: 5 denunciati VIDEOIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, in sinergia operativa con gli specialisti della Reparto Operativo Aereonavale della Guardia di Finanza di Venezia, hanno individuato ... ilgazzettino.it

Rovigo, discarica abusiva nel Delta del Po: sequestrati oltre 4000 mqIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, in sinergia operativa con gli specialisti della Reparto Operativo Aereonavale della Guardia di ... lapresse.it