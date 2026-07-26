Otoliti cos’è la sindrome che ha colpito anche Giorgia Meloni

Una persona ha accusato una sensazione di vertigine improvvisa, paragonata a una giostra che gira vorticosamente. La condizione è stata attribuita a una sindrome legata agli otoliti, strutture dell’orecchio interno coinvolte nell’equilibrio. La stessa sindrome ha colpito anche una figura politica, che ha riferito di aver sperimentato episodi simili. Non sono stati comunicati altri dettagli clinici o diagnosi definitive.

La sensazione improvvisa è quella di trovarsi su una giostra impazzita, con l’ambiente circostante che comincia a girare vorticosamente senza alcun preavviso. Questo disturbo, che in ambito medico prende il nome di vertigine parossistica posizionale benigna, rappresenta una delle cause più frequenti di vertigine e ha guadagnato una grande attenzione mediatica dal momento che anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in passato ha sofferto di otoliti, trovandosi costretta a letto e dovendo rinviare impegni istituzionali. La crisi si presenta in modo brusco e violento, durando in genere da venti o trenta secondi fino a un minuto intero, ma lasciando un senso di profondo smarrimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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