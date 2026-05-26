Due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda sono stati sottoposti a controlli e si è scoperto che non avevano Ebola, ma un'infezione da Shigella. I test effettuati a Bundibugyo sono risultati negativi per il virus. La notizia ha ridimensionato le preoccupazioni iniziali, poiché si pensava si trattasse di Ebola. La diagnosi corretta è stata confermata tramite esami clinici e analisi di laboratorio.

Pensavamo fosse Ebola, invece era Shigella. L’Italia intera tira un sospiro di sollievo: i due cooperanti rientrati dall’Uganda sono risultati negativi a Bundibugyo. Gli esami hanno invece accertato la positività alla Shigella, il batterio che provoca la shigellosi. “Si tratta di una grave infezione batterica intestinale che rappresenta una delle cause più comuni di dissenteria”, spiega a LaSalute di LaPresse Roberto Cauda, docente di Malattie infettive all’Università Campus Bio-Medico di Roma. La trasmissione della Shigella . La trasmissione avviene perlopiù per via oro-fecale, favorita da “una scarsa igiene delle mani e dal consumo di acqua o alimenti contaminati, soprattutto verdure consumate crude o cibi preparati senza adeguate precauzioni igieniche”, chiarisce l’esperto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Shigella, cos’è il batterio che ha colpito i due cooperanti italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola, negativi al test i due cooperanti ricoverati a Milano: hanno lo Shigella | Erano rientrati dall'Uganda con febbreDue cooperanti ricoverati a Milano con febbre, rientrati dall'Uganda, sono risultati negativi al test per Ebola.

Ebola, negativi i due cooperanti italiani tornati dall’UgandaIl ministero della Salute ha annunciato che i due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda sono risultati negativi ai test per Ebola.

Temi più discussi: Falso allarme Ebola in Lombardia: i due pazienti hanno la Shigella, batterio intestinale; Ebola in Italia, negativi i due cooperanti. Rezza: Infezione da Shigella? Nessun impatto sanitario. Di cosa si tratta; Ebola a Milano, paura rientrata: Test negativi al Sacco, i cooperanti hanno la Shigella; Terremoto ai Campi Flegrei, paura a Napoli dopo la scossa di magnitudo 4.4: scuole chiuse a Bacoli.

Pare fosse un batterio comune, tale SHIGELLA, la causa dei sintomi dei due ricoverati al Sacco di Milano …praticamente squaraus Siamo tutti vicini in questo triste momento ai virologi che speravano di farci l’estate a sparare minchiate sui social x.com

Shigella, cos’è il batterio che ha colpito i due cooperanti italianiTrasmissione, sintomi e diffusione in Europa: tutto su Shigella, il batterio che ha colpito i due cooperanti rientrati dall'Uganda ... lapresse.it

Ebola a Milano, paura rientrata: Test negativi al Sacco, i cooperanti hanno la ShigellaLa paura dell’Ebola è durata per ore, ma alla fine i test hanno escluso il peggio. Due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda e ricoverati all’ospedale Sacco di ... leggo.it

L'acqua di stagno bollita è sicura da bere? Il microscopio rivela tutto reddit