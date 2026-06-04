Cos’è la Sindrome da crepacuore che ha colpito Marjane Satrapi
Marjane Satrapi, nota autrice e artista, è morta all’età di 56 anni, un anno dopo aver perso il marito. La causa della morte sarebbe legata a una sindrome da crepacuore, una condizione che si verifica in seguito a uno stress emotivo intenso o a un lutto. La sindrome può causare un improvviso indebolimento del cuore, con sintomi simili a un infarto. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici e fan.
Ha suscitato molta commozione la scomparsa a 56 anni di Marjane Satrapi, morta “di dolore” dopo un anno dalla perdita del marito e compagno di vita, Mattias Ripa. Questo decesso ha acceso i riflettori su una patologia spesso sottovalutata: si può morire di tristezza a causa della “Sindrome da crepacuore”. Di cosa si tratta. Già da molti anni si è a conoscenza del fatto che questa sindrome, chiamata anche “takotsubo” (oppure cardiomiopatia da stress), non è una patologia benigna ma ha tassi di mortalità che possono avvicinarsi a chi muore in ospedale a causa di un infarto. “Le alterazioni del microcircolo coronarico hanno un ruolo fondamentale in molte malattie cardiovascolari ed in particolare nella sindrome di takostsubo”, ha spiegato il prof. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Broken Heart Syndrome Nearly Killed Her—Here's What Happened
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