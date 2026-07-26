Ostia | discoteca abusiva con uscite di sicurezza murate scatta il sequestro

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sequestrato una discoteca abusiva a Ostia, chiusa anche per uscite di sicurezza murate. Il locale, che funzionava come ristorante e spazio per eventi, presentava vie di fuga bloccate e senza conformità alle norme di sicurezza. Il sequestro è stato eseguito su disposizione delle autorità competenti. La struttura è stata chiusa e messa sotto sequestro immediato.

Ostia, 26 luglio 2026 – Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno apposto i sigilli a un locale di Ostia adibito a ristorante e pubblico spettacolo. La struttura, nota per l’organizzazione e la pubblicizzazione di cene abbinate a serate musicali con DJ, è finita al centro di un’operazione di controllo che ha portato al sequestro preventivo dell’intera area. L’intervento degli agenti ha permesso di riscontrare gravi irregolarità sul fronte della sicurezza, oltre a carenze sul piano igienico-sanitario. Uscite di sicurezza murate e vie di esodo al buio. Durante le verifiche all’interno della struttura, i vigili urbani hanno rilevato una situazione di potenziale ed estremo pericolo per la gestione dell’incolumità degli utenti e dei lavoratori presenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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