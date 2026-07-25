Discarica abusiva Scatta il sequestro
Un’area di diversi metri quadrati è stata sequestrata dopo che, da quasi tre anni, era stata segnalata come discarica abusiva. Nel 2023, il sito si presenta ormai come un deposito esteso di rifiuti, tra cui materiali ingombranti, veicoli fuori uso e bombole di gas. Il Comune ha eseguito un intervento di sequestro, che ha portato alla confisca dei materiali e alla messa in sicurezza dell’area.
A quasi tre anni dal primo intervento del Comune, quella che nel 2023 appariva come una discarica abusiva circoscritta si è trasformata in un accumulo esteso di rifiuti, con materiali ingombranti, veicoli fuori uso e bombole di gas. Con un’ordinanza firmata nelle scorse ore, il sindaco di Montelupo, Simone Londi (nella foto), ha intimato alla proprietaria dei terreni e a un imprenditore edile di provvedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Un provvedimento arrivato a seguito di un sopralluogo effettuato da polizia locale e Arapt nei giorni scorsi, supportato da rilievi effettuati dall’alto con l’ausilio di un drone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Maxi discarica abusiva all'Elba, scatta il sequestro
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