discarica abusiva scatta il sequestro

Notizia in breve

Un’area di diversi metri quadrati è stata sequestrata dopo che, da quasi tre anni, era stata segnalata come discarica abusiva. Nel 2023, il sito si presenta ormai come un deposito esteso di rifiuti, tra cui materiali ingombranti, veicoli fuori uso e bombole di gas. Il Comune ha eseguito un intervento di sequestro, che ha portato alla confisca dei materiali e alla messa in sicurezza dell’area.