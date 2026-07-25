Una discoteca abusiva è stata sequestrata a Ostia. Durante i controlli, sono state trovate due uscite di sicurezza chiuse, una murata, e le vie di fuga erano al buio e piene di materiali da cantiere. La struttura ospitava il doppio dei clienti consentiti e presentava gravi carenze igienico-sanitarie. Non sono stati rispettati i requisiti di sicurezza e gestione di clienti e dipendenti.

Gravi carenze igienico-sanitarie e criticità nella gestione dei clienti e dei dipendenti con due uscite di sicurezza chiuse, una murata, vie di esodo al buio e piene di materiale anche da cantiere. Inoltre 380 avventori rispetto ai 200 previsti. Per questo motivo i vigili urbani del X Gruppo Mare hanno sequestrato una discoteca completamente abusiva a Ostia durante un controllo effettuato nella serata di venerdì. Il titolare è stato denunciato a piede libero e lo stesso provvedimento è stato adottato nei confronti del tecnico che nel febbraio 2026 ha redatto un falso documento che aveva consentito l’apertura del locale nonostante non ci fossero le caratteristiche necessario per una discoteca e nemmeno le autorizzazioni previste. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ostia, discoteca abusiva sequestrata: uscita di sicurezza murata e il doppio dei clienti

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