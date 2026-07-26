Ospitalità in convitto e semiconvitto 2026 27 | domande INPS entro il 31 luglio

Il termine per presentare le domande ai bandi INPS sull’ospitalità in convitto e semiconvitto per l’anno scolastico 202627 scade alle 12 del 31 luglio 2026. Le richieste riguardano le agevolazioni per l’ospitalità residenziale e diurna degli studenti.

Scade alle ore 12 del 31 luglio 2026 il termine per presentare le domande relative ai due bandi INPS dedicati all’ospitalità residenziale e diurna degli studenti per l’anno scolastico 202627. Le procedure riguardano, da una parte, l’assegnazione di posti nei Convitti di proprietà dell’INPS e, dall’altra, contributi per l’iscrizione ai Convitti nazionali e agli Educandati statali. Le domande devono essere inviate esclusivamente online attraverso il Portale prestazioni welfare dell’INPS. Il bando assegna posti residenziali e in semiconvitto nelle strutture dell’Istituto. È rivolto prioritariamente ai figli, agli orfani e agli equiparati degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su INPS.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Convitti INPS di proprietà 2026/27, domande entro il 31 luglio: destinatari e requisitiLe domande per i convitti di proprietà dell’INPS per l’anno scolastico 2026-2027 devono essere presentate entro il 31 luglio.

Convitti nazionali ed Educandati statali, pubblicato il bando INPS 2026/27: domande entro il 31 luglioL’INPS ha pubblicato il bando per il concorso “Convitti nazionali – Ospitalità residenziale e diurna a.

Argomenti più discussi: Convitti nazionali ed Educandati statali, pubblicato il bando INPS 2026/27: domande entro il 31 luglio; Rette di Convitti e Semiconvitti, contributi INPS fino a 3.000 euro per studenti di scuole primarie e secondarie: domande dal 16 al 31 luglio per l’anno scolastico 2026/2027 (Bando); Convitti INPS di proprietà 2026/27, domande entro il 31 luglio: destinatari e requisiti; VIESTE/ IL MATTEI TORNA AUTONOMO.

Ospitalità in convitto e semiconvitto 2026/27: domande INPS entro il 31 luglioScade alle ore 12 del 31 luglio 2026 il termine per presentare le domande relative ai due bandi INPS dedicati all’ospitalità residenziale e diurna degli studenti per l’anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it