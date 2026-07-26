Ospitalità in convitto e semiconvitto 2026 27 | domande INPS entro il 31 luglio

Da orizzontescuola.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il termine per presentare le domande ai bandi INPS sull’ospitalità in convitto e semiconvitto per l’anno scolastico 202627 scade alle 12 del 31 luglio 2026. Le richieste riguardano le agevolazioni per l’ospitalità residenziale e diurna degli studenti.

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Scade alle ore 12 del 31 luglio 2026 il termine per presentare le domande relative ai due bandi INPS dedicati all’ospitalità residenziale e diurna degli studenti per l’anno scolastico 202627. Le procedure riguardano, da una parte, l’assegnazione di posti nei Convitti di proprietà dell’INPS e, dall’altra, contributi per l’iscrizione ai Convitti nazionali e agli Educandati statali. Le domande devono essere inviate esclusivamente online attraverso il Portale prestazioni welfare dell’INPS. Il bando assegna posti residenziali e in semiconvitto nelle strutture dell’Istituto. È rivolto prioritariamente ai figli, agli orfani e agli equiparati degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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