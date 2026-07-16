Convitti nazionali ed Educandati statali pubblicato il bando INPS 2026 27 | domande entro il 31 luglio
L’INPS ha pubblicato il bando per il concorso “Convitti nazionali – Ospitalità residenziale e diurna a.s. 2026-2027”. Le domande devono essere presentate entro il 31 luglio. Il bando riguarda l’assegnazione di contributi per l’iscrizione presso i Convitti nazionali e gli Educandati statali. Sono previste agevolazioni economiche per studenti che frequentano queste strutture durante l’anno scolastico 2026-2027.
L’INPS ha pubblicato il bando di concorso “Convitti nazionali – Ospitalità residenziale e diurna a.s. 2026-2027”, finalizzato all’assegnazione di contributi per l’iscrizione presso i Convitti nazionali e gli Educandati statali. L'articolo Convitti nazionali ed Educandati statali, pubblicato il bando INPS 202627: domande entro il 31 luglio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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