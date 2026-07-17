Convitti INPS di proprietà 2026 27 domande entro il 31 luglio | destinatari e requisiti

Le domande per i convitti di proprietà dell’INPS per l’anno scolastico 2026-2027 devono essere presentate entro il 31 luglio. Il bando riguarda l’assegnazione di posti residenziali in convitto e di posti per il “dopo scuola” in semiconvitto presso strutture di proprietà dell’Istituto. Sono destinatari gli studenti che rispettano i requisiti indicati nel bando. La domanda può essere inviata online attraverso il portale dell’INPS.

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso “Convitti di proprietà – Ospitalità residenziale e diurna a.s. 2026-2027”, finalizzato all’assegnazione di posti residenziali in convitto e di posti per il “dopo scuola” in semiconvitto presso strutture di proprietà dell’Istituto. L'articolo Convitti INPS di proprietà 202627, domande entro il 31 luglio: destinatari e requisiti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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