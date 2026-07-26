Victor Osimhen ha dichiarato su Instagram di non aver ricevuto lo stipendio dal Galatasaray da tre mesi e ha affermato che se non verranno pagati, lascerà il club. La squadra ha giocato un’amichevole venerdì contro il Monza, perdendo 2-0. La questione dei pagamenti è stata sollevata pubblicamente dal calciatore, senza ulteriori dettagli sulle cause o risposte ufficiali del club.

Victor Osimhen si è sfogato durante una diretta su Instagram in merito a mancati pagamenti da parte del Galatasaray nei suoi confronti. Il suo club ha affrontato un’amichevole venerdì contro il Monza, perdendo 2-0. Lo sfogo di Osimhen sui social. L’attaccante nigeriano ex Napoli ha dichiarato, dopo che alcuni tifosi lo criticavano: “ Sono 3 mesi che non ricevo lo stipendio. Senza di me nessuno al mondo conoscerebbe il Galatasaray. Se non mi date i miei soldi, me ne vado, ingrati, chi si sta mangiando i miei soldi “. Victor Osimhen canl? yay?n da a??r konu?tu “3 ayd?r maa? alam?yorum. Ben olmasam kimse dünyada Galatasaray? tan?maz. Param? vermezseniz giderim nankörler, param? kim yiyorsa anas?n? ” pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Osimhen si sfoga: “Tre mesi che non ricevo lo stipendio dal Galatasaray, se non mi pagate vado via”

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OSIMHEN SPIEGA PERCHÉ NON HA ESULTATO DOPO IL GOL IN JUVE-GALATASARAY

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