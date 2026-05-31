Il ct della Nigeria ha escluso Osimhen dalla lista delle convocazioni, rivelando che il motivo è legato a questioni di mercato. La decisione ha sorpreso, considerando le recenti voci di un possibile trasferimento al Galatasaray. La lista ufficiale non include l’attaccante, che potrebbe lasciare il club turco a breve. Nessuna comunicazione ufficiale da parte del giocatore o delle società coinvolte. La situazione resta da seguire per capire gli sviluppi futuri.

Una semplice lista di convocati si è trasformata in uno scoop di mercato. Il futuro di Victor Osimhen al Galatasaray è di nuovo in discussione, e a sollevare il dubbio è stato il commissario tecnico della Nigeria, Éric Chelle, che ha lasciato il centravanti fuori dai convocati per le amichevoli europee contro Polonia e Portogallo. La dichiarazione del ct. A spiegare l’esclusione è stato lo stesso selezionatore, con parole che vanno ben oltre la semplice gestione atletica. Secondo quanto riportato, Éric Chelle, ct della Nigeria ha motivato così la scelta: “Potrebbe cambiare club, non è positivo far giocare chi non è al 100%”. Una frase che è... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Osimhen verso l’addio al Galatasaray: il ct della Nigeria lo lascia fuori e svela il motivo di mercato

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Victor Osimhen in tears as Galatasaray fans delayed the banner of his late mother in the UCL

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