Il ct della nazionale nigeriana ha confermato che l’attaccante lascerà il Galatasaray. La Juventus potrebbe riprendere l’interesse per l’attaccante, ma la presenza di una penale da parte del Napoli nei confronti del club turco complica le trattative. La questione riguarda un importo stabilito in un accordo di rescissione, che potrebbe ostacolare il trasferimento. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali su sviluppi concreti, e la situazione rimane in fase di definizione.

di Francesco Spagnolo Calciomercato Juve, la pista Osimhen si riapre? La penale messa dal Napoli nei confronti del Galatasaray rende tutto molto complicato. Il mercato dei trasferimenti è pronto a infiammarsi nuovamente, e il protagonista assoluto delle prossime settimane si preannuncia essere Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, attualmente in forza al Galatasaray, sembra essere già arrivato al capolinea della sua avventura in terra turca, con le valigie pronte per una nuova e prestigiosa destinazione europea. A svelare questo scenario di mercato non sono state le solite indiscrezioni dei procuratori, bensì le parole ufficiali del commissario tecnico della Nigeria, Eric Chell. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, si riapre la pista Osimhen? Il ct della Nigeria conferma l’addio al Galatasaray. Ma c’è un ostacolo da superare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Osimhen verso l’addio al Galatasaray: il ct della Nigeria lo lascia fuori e svela il motivo di mercatoIl ct della Nigeria ha escluso Osimhen dalla lista delle convocazioni, rivelando che il motivo è legato a questioni di mercato.

Hjulmand Juventus, si riapre la pista che porta al centrocampista dello Sporting. I lusitani sono disposti a cedere il giocatore. Ma c’è un ostacoloLa trattativa tra la Juventus e lo Sporting per il centrocampista portoghese si riapre, poiché i lusitani sono disposti a cederlo.

Temi più discussi: Calciomercato Juve, Brahim Diaz più di un'idea: il Real apre, ma tutto dipende da Mourinho e Nico Paz; Il bomber da 20 gol al prezzo di Kolo Muani: la Juve apre i contatti, l'ultima occasione; Alajbegovic apre le porte alla Serie A: Roma, Inter, Napoli, Juve. I top club in cui sarei pronto a giocare...; Perché il Liverpool non apre alla cessione di Alisson alla Juventus.

Ultimissime Juve live: stop algoritmi, Spalletti chiede i suoi. Alisson si riapreUltimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che rig ... msn.com

Calciomercato Juventus, pista inglese riaperta: cosa dicono le quote dei bookmakerJuventus a caccia di un attaccante dalla Premier: in attesa di capire la situazione legata a Kolo Muani, Zirkzee torna in quota. Ecco cosa indicano i bookmaker sul mercato bianconero. calciomercato.com