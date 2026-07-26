Oscar Piastri punta il dito contro Sainz | Dovrebbe guardarsi un po’ allo specchio è inaccettabile

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oscar Piastri ha criticato Carlos Sainz, affermando che dovrebbe guardarsi allo specchio e definendo le sue azioni “inaccettabili”. La discussione è avvenuta dopo una gara in cui McLaren ha ottenuto il primo successo stagionale grazie a Lando Norris, che ha dominato con una prestazione complessivamente solida, fatta eccezione per una curva durante la partenza. La giornata ha visto tensioni tra alcuni piloti, con Piastri che ha espresso il suo disappunto nei confronti di Sainz.

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Nella giornata che ha consegnato a McLaren il primo successo dell’anno con un sontuoso (ad eccezione di curva 2 in partenza) Lando Norris a Budapest, l’altra faccia della medaglia è rappresentata dalla delusione per il ritiro di Oscar Piastri dopo aver assaporato a lungo la concreta possibilità di vincere il Gran Premio d’Ungheria 2026 di Formula Uno. Il pilota australiano, costretto ad abbandonare la corsa a circa quindici giri dalla fine per un problema di affidabilità della sua MCL40, aveva già perso ogni residua chance di giocarsi la vittoria venendo scavalcato dal compagno di squadra in occasione del secondo pit-stop a causa di un incredibile contatto in fase di doppiaggio con la Williams di Carlos Sainz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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