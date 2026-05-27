Meloni punta il dito contro l’Ue

La premier italiana ha criticato l’Unione Europea durante un intervento a Confindustria. La sua dichiarazione ha scatenato un dibattito tra maggioranza e opposizione nel Parlamento nazionale. La discussione si concentra sulle posizioni rispetto alle politiche europee e alle loro implicazioni per il paese. Nessuna delle parti ha fornito dettagli su possibili iniziative future legate a questa posizione.

La politica italiana con il dibattito tra maggioranza e opposizione all’indomani delle parole della premier Meloni a Confindustria. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Meloni punta il dito contro lUe

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