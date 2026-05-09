Dopo l’annuncio dell’addio di Helmut Marko alla Red Bull, l’attenzione si sposta su Oscar Piastri, considerato un possibile obiettivo per il team. Laurent Mekies, a capo delle operazioni sportive, ha manifestato interesse nei confronti del pilota, che attualmente compete in un’altra categoria. La situazione apre nuovi scenari per il futuro del pilota e per le strategie della squadra nel campionato in corso.

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© Napolipiu.com - Laurent Mekies punta a Oscar Piastri dopo l’uscita di Helmut Marko da Red Bull.

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