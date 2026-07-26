Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana al 2 agosto 2026 con classifica

Notizia in breve

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 indica un periodo di svolta. La previsione segnala che i due mesi estivi più caldi dell’anno stanno influenzando le energie e le decisioni dei segni zodiacali. La settimana si presenta come un momento di passaggio, con alcune influenze che potrebbero portare a cambiamenti nelle dinamiche personali e professionali. Non vengono segnalate situazioni di crisi o eventi estremi, ma solo indicazioni di tendenze generali.