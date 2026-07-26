Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana al 2 agosto 2026 con classifica

Da ultimora.news 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 indica un periodo di svolta. La previsione segnala che i due mesi estivi più caldi dell’anno stanno influenzando le energie e le decisioni dei segni zodiacali. La settimana si presenta come un momento di passaggio, con alcune influenze che potrebbero portare a cambiamenti nelle dinamiche personali e professionali. Non vengono segnalate situazioni di crisi o eventi estremi, ma solo indicazioni di tendenze generali.

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Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026? Periodo decisivo, dove i due mesi estivi più roventi dell'anno si passano il timone. Tante le situazioni che si verificheranno e che movimenteranno le giornate dei 12 segni zodiacali. Approfondiamo Amore, Lavoro e il livello della Fortuna da 3 a 5 stelle! Oroscopo settimanale Paolo Fox al 2 agosto 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: I sentimenti tornano a recitare un ruolo di primo piano: c'è un rinnovato slancio verso passioni ed emozioni autentiche. Chi si lascia alle spalle una rottura o una delusione recente trova finalmente la forza di voltare pagina, affrancandosi dai ricordi del passato. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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