Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana dal 6 al 12 luglio 2026 con classifica

Da ultimora.news 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 6 al 12 luglio 2026 indica che Venere in Vergine favorisce questo segno, assegnandogli il massimo punteggio astrologico. La posizione planetaria suggerisce un periodo favorevole per le relazioni amorose e i sentimenti. Non sono segnalati eventi particolari per altri segni o aspetti specifici oltre alla buona posizione di Venere. La settimana si concentra su questioni di cuore e relazioni personali.

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Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 6 al 12 luglio 2026? Prosegue il transito di Venere in Vergine, che premia questo segno zodiacale con il massimo punteggio astrologico e promette il vero amore. Approfondiamo. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 6 al 12 luglio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Il cielo apre le porte a una nuova serenità nei rapporti di coppia. Questo è il periodo ideale per ritrovare l'armonia perduta e affrontare con lucidità eventuali nodi irrisolti. Per chi è già in coppia, sarà possibile chiarire quei malintesi che, all'inizio del mese, avevano creato una certa distanza. I single, dal canto loro, si sentono più inclini a lasciarsi coinvolgere, ma dovranno fare attenzione a non farsi travolgere dalla fretta o dall'impulsività. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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