Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall'8 al 14 giugno 2026? In questo periodo Giove, Venere e Mercurio sono nella casa del Cancro, regalando una splendida settimana ai segni d'Acqua, premiati da Fox con le ambite 5 stelle. Approfondiamo. Oroscopo settimanale Paolo Fox dall'8 al 14 giugno 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: I risentimenti e i rimpianti legati al passato non aiutano a superare le vecchie tensioni: per voltare pagina serve un cambio di prospettiva. Chi ha vissuto una tempesta di coppia sente ora l'esigenza di un confronto trasparente, rifiutando ogni forma di ambiguità. Già dalla prossima settimana troverai la determinazione necessaria per esprimere liberamente i tuoi pensieri e le tue necessità. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimana dall'8 al 14 giugno 2026, con classifica

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OROSCOPO PAOLO FOX Settimana DEL 16 AL 22 MARZO 2026

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