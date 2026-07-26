Oroscopo | la bilancia brilla su tutti i segni nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto

Nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto, la Bilancia si distingue tra i segni zodiacali, mostrando una forte presenza. Secondo l'astrologo, alcuni segni avranno giornate positive, mentre altri affronteranno sfide. Nel suo video, vengono indicati i segni più favoriti e quelli con meno energie, con suggerimenti pratici per gestire al meglio le prossime giornate. La previsione si basa sull’analisi degli aspetti planetari di questa settimana.

L’astrologo ci racconta nel suo reel quali sono i segni up e quelli down, con qualche consiglio per affrontare al meglio i prossimi giorni. Se anche voi volete scoprire cosa dicono le stelle per il vostro segno zodiacale, nella settimana che va da lunedì 27 a domenica 2 agosto 2026, non potete perdere il reel di Joss e i suoi consigli sull’oroscopo per affrontare al meglio questa parte del mese estivo che vede protagonista la Bilancia. Tra segni up e down, qualcuno resta sempre in bilico: chi sarà? L’oroscopo per Novella 2000 di Joss, della settimana dal 27 luglio al 2 agosto ci racconta di alcuni segni in difficoltà come il Toro, il Cancro, i Pesci e lo Scorpione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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OROSCOPO DAL 20 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2026

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