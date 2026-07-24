La settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 segna il passaggio tra luglio e agosto, con il mercoledì che rappresenta il giorno di massimo influsso. L'oroscopo si basa sulle posizioni planetarie di quei giorni e sulla loro influenza sui 12 segni zodiacali. La classifica dei segni si aggiorna in base a queste influenze, che variano nel corso della settimana. Il periodo include anche il tradizionale passaggio dall’estate e il clima che si mantiene caldo, con l’inizio di agosto che porta un’attenzione particolare alle questioni emotive e alle relazioni.

L'oroscopo della prossima settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 racconta i sette giorni in cui luglio finisce e agosto comincia. È una settimana che ha una forma precisa: sale fino a mercoledì, tocca il punto più luminoso dell'anno, e poi si lascia andare piano verso l'acqua del primo weekend d'agosto, con le città che si svuotano e le prime partenze vere. Firma: Artemide – Aggiornato il 24 luglio 2026 Lunedì 27 il Sole, entrato in Leone da pochi giorni, rifà in dodici ore lo stesso giro che Giove aveva firmato la settimana scorsa: si oppone a Plutone alle 8.55, va in trigono a Nettuno alle 9.36 e chiude con un sestile a Urano quasi a mezzanotte. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo della prossima settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026: dal picco di mercoledì all'acqua di agosto, la classifica dei 12 segni

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