Oroscopo le previsioni della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 | Bilancia e Gemelli appagati e consapevoli

Notizia in breve

Tra il 27 luglio e il 2 agosto 2026 si è verificata una Luna Piena in Acquario che ha evidenziato il rapporto tra affermazione personale e bene collettivo. L’evento ha coinvolto in modo particolare i segni fissi, ovvero Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Non sono stati segnalati altri eventi o conseguenze specifiche legate a questa fase lunare.