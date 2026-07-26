Oroscopo le previsioni della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 | Bilancia e Gemelli appagati e consapevoli
Tra il 27 luglio e il 2 agosto 2026 si è verificata una Luna Piena in Acquario che ha evidenziato il rapporto tra affermazione personale e bene collettivo. L’evento ha coinvolto in modo particolare i segni fissi, ovvero Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Non sono stati segnalati altri eventi o conseguenze specifiche legate a questa fase lunare.
Nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 la Luna Piena in Acquario illumina il rapporto tra affermazione personale e bene collettivo, coinvolgendo soprattutto i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario). Sono chiamati a trovare un nuovo equilibrio tra ciò che desiderano per sé e ciò che condividono con gli altri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Oroscopo della Settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026
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