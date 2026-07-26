Oro l’assalto affonda prima del mare Caccia ai furgoni portavalori diretti qui Colpo sventato in Sardegna | 11 arresti
Un tentativo di furto con un colpo pianificato nei minimi dettagli è stato sventato in Sardegna, con 11 persone arrestate. La polizia aveva intercettato un gruppo che aveva già individuato il luogo e il momento dell’assalto ai furgoni portavalori. Gli investigatori hanno bloccato l’azione prima che potesse essere compiuta, impedendo il furto di oro e beni di valore. L’indagine ha permesso di smantellare un'organizzazione dedita a questo tipo di reati.
di Jessica Quilici AREZZO Avevano già individuato il luogo e il momento dell’assalto, pianificando ogni minimo dettaglio e aspettando con ansia l’arrivo del gran finale da film. Ma la pellicola è stata interrotta prima della messa in scena, grazie alla maxi operazione "Golden mole" coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Cagliari, che ieri all’alba ha portato a undici arresti e una mobilitazione di oltre 130 agenti. Secondo il copione ricostruito dagli investigatori, la banda di professionisti aveva inquadrato nel mirino inizialmente un furgone portavalori, incaricato ogni settimana di trasportare almeno 30 chili di lingotti di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
The Reborn War God Who Outsmarts an Entire Empire — Part 4
Notizie e thread social correlati
Assalto al portavalori con lingotti d’oro sventato in Sardegna: 11 arresti, sequestrato il piano del commandoLa Polizia di Stato ha arrestato 11 persone sospettate di far parte di un’organizzazione criminale che avrebbe pianificato un assalto a un furgone...
Sventato l’assalto a un furgone portavalori: 11 arresti in Sardegna. La gang puntava a 30 kg di lingotti d’oroUndici persone sono state arrestate in Sardegna durante un blitz contro una banda che pianificava un assalto a un furgone portavalori con 30 kg di...
Si parla di: Oro, l’assalto affonda prima del mare. Caccia ai furgoni portavalori diretti qui. Colpo sventato in Sardegna: 11 arresti.
Oro, l’assalto affonda prima del mare. Caccia ai furgoni portavalori diretti qui. Colpo sventato in Sardegna: 11 arrestiSpettacolare operazione di polizia che previene un blitz da sei milioni e sgomina una banda tecnologica. I mezzi blindati dovevano portare i lingotti nel caveau di una ditta aretina: protagonisti bloc ... lanazione.it
Sventato l’assalto a un furgone portavalori: 11 arresti in Sardegna. La gang puntava a 30 kg di lingotti d’oroSmantellata una pericolosa organizzazione specializzata in rapine violente ai portavalori. Usava armi da guerra, esplosivo e mezzi pensati. Il bottino sarebbe stato di oltre 30 lingotti d’oro. La poli ... quotidiano.net