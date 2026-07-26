Oro l’assalto affonda prima del mare Caccia ai furgoni portavalori diretti qui Colpo sventato in Sardegna | 11 arresti

Notizia in breve

Un tentativo di furto con un colpo pianificato nei minimi dettagli è stato sventato in Sardegna, con 11 persone arrestate. La polizia aveva intercettato un gruppo che aveva già individuato il luogo e il momento dell’assalto ai furgoni portavalori. Gli investigatori hanno bloccato l’azione prima che potesse essere compiuta, impedendo il furto di oro e beni di valore. L’indagine ha permesso di smantellare un'organizzazione dedita a questo tipo di reati.