Oristanio al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista del Torino
Gaetano Oristanio è stato inserito nel fantacalcio con una quotazione da valutare. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, è arrivato in prestito dal Venezia e ha giocato la scorsa stagione al Parma. Le sue statistiche includono diverse presenze e contributi offensivi, anche se i numeri specifici non sono stati ancora comunicati. La sua presenza nel Torino è ufficiale e le sue performance saranno monitorate nelle prossime partite.
Il Torino di Abate riparte dalla fantasia di Gaetano Oristanio. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili dell'Inter arriva in granata in prestito dal Venezia, dopo la stagione passata al Parma. Alti e bassi nella scorsa annata per l'ex Volendam, squadra olandese in cui ha giocato dal 2021 al 2023, con 20 presenze e un gol nel club allenato da Cuesta. Per rilanciarsi ha scelto una squadra con un allenatore giovane che può esaltare le sue qualità e magari riportarlo al livello della sua miglior stagione in A, quando nella 2024-25 a Venezia mise a segno 3 reti servendo anche 3 assist. La quotazione di Oristanio al Fantacampionato Gazzetta è di 16 crediti, 4 in più rispetto all'inizio dello scorso campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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