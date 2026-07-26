Oristanio al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista del Torino

Notizia in breve

Gaetano Oristanio è stato inserito nel fantacalcio con una quotazione da valutare. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, è arrivato in prestito dal Venezia e ha giocato la scorsa stagione al Parma. Le sue statistiche includono diverse presenze e contributi offensivi, anche se i numeri specifici non sono stati ancora comunicati. La sua presenza nel Torino è ufficiale e le sue performance saranno monitorate nelle prossime partite.