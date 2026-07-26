Ordine d’arrivo Tour de France 2026 ventunesima tappa | spettacolare trionfo di Van der Poel a Parigi

Notizia in breve

Mathieu van der Poel ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 88,7 chilometri da e verso Parigi. Il campione ha lanciato in anticipo la sua volata, mantenendo il vantaggio sul gruppo che ha tentato di recuperare, ma senza riuscirci. La sua vittoria ha concluso la gara, che ha visto i migliori corridori sfidarsi sul circuito finale nella capitale francese.