Ordine d’arrivo Tour de France 2026 ventunesima tappa | spettacolare trionfo di Van der Poel a Parigi
Mathieu van der Poel ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 88,7 chilometri da e verso Parigi. Il campione ha lanciato in anticipo la sua volata, mantenendo il vantaggio sul gruppo che ha tentato di recuperare, ma senza riuscirci. La sua vittoria ha concluso la gara, che ha visto i migliori corridori sfidarsi sul circuito finale nella capitale francese.
Era una giornata che chiamava i fuoriclasse in azione e i fuoriclasse hanno risposto. Uno stratosferico Mathieu van der Poel lancia in anticipo la sua volata, resiste al ritorno del gruppo e trionfa nella ventunesima e ultima tappa del Tour de France, Parigi-Parigi di 88,7 chilometri. Il fuoriclasse olandese della Alpecin-Premier Tech, dopo aver attaccato sull’ultimo passaggio sullo strappo di Montmartre, precede il compagno di squadra Jasper Philipsen, vincitore della volata del gruppo, e l’intramontabile Mads Pedersen della Lidl-Trek che conquista la prestigiosa terza piazza. Si ferma ai piedi del podio e chiude la sua prova in quarta posizione il tedesco Max Kanter della XDS Astana Team. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 1 Highlights
Notizie e thread social correlati
Ordine d’arrivo Tour de France 2026, nona tappa: Van der Poel ruggisce a UsselMathieu van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026, da Malemort a Ussel, di 154,6 chilometri.
Tour de France, quinto trionfo di Pogacar. Ultima tappa a Van der PoelIl Tour de France 2026 si è concluso con la vittoria di Pogacar, che ha conquistato il suo quinto titolo.
Temi più discussi: Ordine d’arrivo Tour de France 2026, quindicesima tappa: Evenepoel trionfa a Plateau de Solaison; Tour de France, risultati e ordine d'arrivo 19^ tappa: le classifiche generali aggiornate; Ordine d’arrivo Tour de France 2026, quattordicesima tappa: Tadej Pogacar firma uno straripante poker; Le classifiche del Tour de France fino alla 19^ tappa.
Tour de France 2026: la 21ª tappa ridotta da 133 a 89 km per l'impegno delle forze dell'ordine nelle regioni colpite dagli incendi. Partenza alle 17:50, arrivo a Montmartre alle 19:45. #TDF2026 tuttobiciweb.it/article/178498… x.com
Tour de France 2026 L'ordine d'arrivo della 19a tappa facebook
Tour de France: Tappa 7 - Analisi reddit
Tour de France, van der Poel vince la 21^ tappa. Pogacar festeggia la quinta maglia giallaOggi l'ultima tappa a Parigi con gran finale per Tadej Pogacar che entra nella storia conquistando il suo quinto Tour de France: raggiunti Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain in vetta ai ... sport.sky.it
Ordine d’arrivo Tour de France, diciannovesima tappa: Pogacar doma anche l’Alpe d’HuezInfinito, incontenibile, famelico. Tadej Pogacar firma una nuova impresa, scrive l'ennesima pagina di storia del ciclismo e cala la cinquina con il ... oasport.it