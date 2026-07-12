Mathieu van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026, da Malemort a Ussel, di 154,6 chilometri. L’olandese ha conquistato il successo in uno sprint ristretto, battendo i compagni di fuga che avevano animato l’attacco finale. La corsa si è conclusa con una volata decisa negli ultimi metri. Nessuna altra notizia riguardante classifiche o altri atleti è stata comunicata.

L’olandese Mathieu van der Poel lascia il segno e vince la nona tappa del Tour de France, Malemort-Ussel di 154,6 chilometri imponendosi, di prepotenza, in uno sprint ristretto sui compagni insieme a cui aveva animato l’attacco decisivo nel finale di gara. Il fuoriclasse della Alpecin-Premier Tech ha il merito, quando il gruppo sta per tornare sotto, di favorire l’azione decisiva e, grazie ad una progressione inesorabile, precede sul traguardo il norvegese Tobias Johannessen della Uno-X Mobility e i l britannico Tom Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. Si ferma ai piedi del podio il francese Alex Baudin della EF Education – EasyPost, mentre è splendido quinto Filippo Ganna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Tour de France 2026, nona tappa: Van der Poel ruggisce a Ussel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tadej Pogacar Says Goodbye To Tour de France 2026 Lead In Stage 4

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026: Mathieu van der Poel trionfa ad Ussel. Quinto un super GannaMathieu van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026 a Ussel, dopo aver attaccato nel finale e mantenuto il vantaggio sugli...

Tour, zampata di Van der Poel nella tappa 9. Rimpianto Ganna, ordine d'arrivo e classifica generaleNella tappa 9 del Tour de France, un attacco deciso di Van der Poel ha portato alla sua vittoria.

Temi più discussi: Tour de France 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada; Ordine d’arrivo Tour de France, seconda tappa: trionfale doppietta Del Toro-Pogacar a Barcellona; Tour de France 2026, terza tappa: risultati, ordine di arrivo e classifica; Ordine d’arrivo Tour de France 2026, sesta tappa: Pogacar annichilisce i rivali sul Tourmalet e mette le mani sul Tour.

Nel pomeriggio di #Rai2 la diretta dell’ottava tappa del Tour de France nelle fasi dell’arrivo registra il 13,6% di share con 1 milione 123 mila spettatori. #AscoltiTv x.com

Le varianti del Tour del Monte Bianco aiutano? reddit

Mathieu van der Poel conquista la nona tappa del Tour de France, Pogacar sempre in gialloUSSEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mathieu Van der Poel conquista il successo nella nona tappa del Tour de France 2026, la Malemort-Ussel di 154,6 km. Il fuoriclasse dell’Alpecin-Premier Tech si inserisce ... italpress.com

Ordine d’arrivo Tour de France 2026, sesta tappa: Pogacar annichilisce i rivali sul Tourmalet e mette le mani sul TourL'atteso duello tra i titani del ciclismo internazionale si è trasformato in un clamoroso monologo senza alcuna storia. Tadej Pogacar domina la sesta ... oasport.it