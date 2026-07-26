orari su misura per gli studenti i bus al servizio delle superiori

Gli autobus diretti alle superiori di Codogno e Casalpusterlengo modificano gli orari per adattarsi alla settimana corta adottata da alcuni istituti. Le nuove fasce di partenza e arrivo sono state comunicate agli studenti. La variazione riguarda i collegamenti scolastici, con cambiamenti nelle corse mattutine e pomeridiane. Le modifiche sono state attuate per garantire il servizio durante gli orari ridotti delle scuole. Le aziende di trasporto hanno aggiornato i programmi sulla base delle nuove esigenze didattiche.

Cambiano gli orari degli autobus diretti alle superiori di Codogno e del Cesaris di Casalpusterlengo per adeguare il servizio all’introduzione della settimana corta in alcuni istituti. Star Mobility ha completato la revisione del programma di esercizio delle principali linee del trasporto pubblico interessate dai flussi degli studenti con l’obiettivo di garantire collegamenti più funzionali in vista del nuovo anno scolastico. La riorganizzazione interessa le linee e004 San Colombano al Lambro-Codogno, e009 Castelnuovo Bocca d’Adda-Codogno-San Donato Milanese, e013 Lodi-Ospedaletto-Codogno con diramazione Vizzolo-Casalpusterlengo-Piacenza, e014 Crema-Codogno-Piacenza con deviazione Casalpusterlengo e la s004 Codogno-Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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