Festa dell’Arma con gli studenti delle superiori

Torna la festa dell’Arma dei carabinieri, che oggi alle 18, nella sede del comando provinciale, celebrerà il 212° dalla fondazione. Una cerimonia a cui parteciperanno delegazioni di studenti del liceo De Andrè di Brescia, dell’istituto Bonafini di Cividate Camuno e dell’alberghiero De’ Medici di Gardone Riviera, in rappresentanza di oltre 16.500 alunni incontrati durante l’anno dai carabinieri con i numerosi progetti di cultura della legalità. Guidati dal colonnello Alberto Raucci, i militari bresciani negli ultimi 12 mesi hanno affrontato una mole di lavoro imponente, a cominciare dall’ordinarietà della gestione delle emergenze, facendo fronte a 26. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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